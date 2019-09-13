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Фото недели

Девушка и виноград, красавица узбечка и робот Федор – фото недели

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Узбекский боксер Эльнур Абдураимов на ЧМ в Екатеринбурге

В Крыму прошел Праздник винограда, гости которого с удовольствием топтали виноград и давили сок, робот Федор завершил полет в космос, а узбекский боксер Эльнур Абдураимов одержал первую победу на ЧМ в Екатеринбурге.

Самые яркие кадры, сделанные фотокорреспондентами на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Крым, Борис Джонсон, Владимир Путин, протесты, фестиваль, виноград, праздник, фотолента, фото



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