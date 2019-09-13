Девушка и виноград, красавица узбечка и робот Федор – фото недели

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.