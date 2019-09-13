Девушка и виноград, красавица узбечка и робот Федор – фото недели

Самые яркие кадры, сделанные фотокорреспондентами на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Крыму прошел Праздник винограда, гости которого с удовольствием топтали виноград и давили сок, робот Федор завершил полет в космос, а узбекский боксер Эльнур Абдураимов одержал первую победу на ЧМ в Екатеринбурге.
Самые яркие кадры, сделанные фотокорреспондентами на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Гонконге продолжаются протесты, в Ташкенте открылся тематический парк "Навруз", а подопечные Эктора Купера уступили в эмоциональном матче со сборной Палестины.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры во Франции, а узбекские танкисты ярко дебютировали на АрМИ.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, все 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы. В Гонконге тысячи демонстрантов вышли на улицы, протестуя против закона об экстрадиции.
Директором созданного 8 месяцев назад агентства ранее являлся Ахадбек Хайдаров, который сменил проработавшего всего 3 месяца на этой позиции Нодира Джураева.
Приближается сезон сбора хлопка, уровень механизации процесса все еще невысокий, поэтому будут привлекаться добровольцы для ручного сбора.
Источниками формирования средств Фонда, согласно проекту постановления, станут, в том числе, проценты от выручки предприятий, осуществляющих деятельность в качестве ночных клубов.