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Фото недели

ЧМ по боксу, учения "Центр-2019", протесты - лучшие фото недели

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  • Военнослужащие ВС Узбекистана на антитеррористических учениях в Наманганской области
  • Церемония награждения ЧМ по боксу
  • Академия Ахмедова Odil Junior
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Мото-такси проезжающее мимо горящей шины в Порт-о-Пренсе, Гаити.

Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?

Военнослужащие ВС Узбекистана поучаствовали в антитеррористических учениях "Центр-2019" в Наманганской области, в Туракургане открылась академия футбола Одила Ахмедова, а в Екатеринбурге узбекистанцы завоевали 5 медалей чемпионата мира по боксу.




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