ЧМ по боксу, учения "Центр-2019", протесты - лучшие фото недели

Военнослужащие ВС Узбекистана поучаствовали в антитеррористических учениях "Центр-2019" в Наманганской области, в Туракургане открылась академия футбола Одила Ахмедова, а в Екатеринбурге узбекистанцы завоевали 5 медалей чемпионата мира по боксу.
Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?
Военнослужащие ВС Узбекистана поучаствовали в антитеррористических учениях "Центр-2019" в Наманганской области, в Туракургане открылась академия футбола Одила Ахмедова, а в Екатеринбурге узбекистанцы завоевали 5 медалей чемпионата мира по боксу.
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Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели переговоры, а на Украине освободили руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Лучшие фото недели - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.
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Министр энергетики рассказал какие меры будет приниматься в республике для выполнения Парижского договора. Одним из первых шагов станет обновление двигателей в газотранспортной системе.
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