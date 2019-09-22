ЧМ по боксу, учения "Центр-2019", протесты - лучшие фото недели

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Ташкентский "Хумо" проиграл "Гоняку" в очередном матче ВХЛ В рамках турнира клуб из Ташкента проиграл три игры и одержал две победы. Следующие встречи пройдут с командами "Южный Урал" и "Челмет. 74

Алишер Султанов рассказал, как Узбекистан выполнит Парижский договор Министр энергетики рассказал какие меры будет приниматься в республике для выполнения Парижского договора. Одним из первых шагов станет обновление двигателей в газотранспортной системе. 57