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Фото недели

Серфингистки в бикини и танцовщицы Мулен Руж – яркие фото недели

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© AFP 2018 / Geoffroy Van Der Hasselt
Танцовщицы "Мулен Руж" во время празднования 130-летия старейшего французского кабаре в Париже.

Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
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