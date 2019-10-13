Серфингистки в бикини и танцовщицы Мулен Руж – яркие фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.
Самые яркие кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.
Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?
В Крыму прошел Праздник винограда, гости которого с удовольствием топтали виноград и давили сок, робот Федор завершил полет в космос, а узбекский боксер Эльнур Абдураимов одержал первую победу на ЧМ в Екатеринбурге.
В Гонконге продолжаются протесты, в Ташкенте открылся тематический парк "Навруз", а подопечные Эктора Купера уступили в эмоциональном матче со сборной Палестины.
Принято постановление "Об утверждении описания и образцов специального облачения судей в Республике Узбекистан".
Президент России дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.
По данным ежегодного отчета BP Statistical Review of World Energy, к началу этого года общий объем разведанной нефти в мире составил 1,7 триллиона баррелей.