Парад "зомби", гонка по бездорожью и первый снег – фото недели

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников (ШОС).

Сделка о поставках "Триумфов" была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ отправила в Турцию четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов.