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Фото недели

Парад "зомби", гонка по бездорожью и первый снег – фото недели

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  • Шавкат Мирзиёев принял секретаря Совета безопасности России Федерации Николая Патрушева
© AFP 2018 / Pedro Pardo
В преддверии празднования Дня мертвых в Мехико.
Sputnik Узбекистан

В Киеве прошел "Парад зомби", мексиканцы отметили День мертвых, а президент США Дональд Трамп рассмешил соцсети неловкостью с конфетами.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото, фотография, фото недели



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