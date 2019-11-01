Парад "зомби", гонка по бездорожью и первый снег – фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Киеве прошел "Парад зомби", мексиканцы отметили День мертвых, а президент США Дональд Трамп рассмешил соцсети неловкостью с конфетами.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, Японию накрыл сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун.
Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.
Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.
Sputnik Узбекистан собрал для вас подборку лучших фото прошедшей недели. Чем запомнились минувшие семь дней?
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета глав правительств государств — участников (ШОС).
Сделка о поставках "Триумфов" была заключена в 2017 году. В рамках контракта РФ отправила в Турцию четыре дивизиона за 2,5 миллиарда долларов.
По словам Абдулманапа Нурмагомедова, в студенческие годы спортсмену тяжело давался английский язык.
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