16:50 19 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Фото недели

Конвенция татуировок, карнавал в Кельне и свинья в гробу – фото недели

Получить короткую ссылку
102 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Туристы в резиновых сапогах идут по площади Сан-Марко, которую затопило из-за наводнения. За неделю уровень воды в Венеции трижды поднимался выше отметки 150 сантиметров.
Sputnik Узбекистан

Венеция страдает от самого мощного за последние 50 лет наводнения, в Берлине прошли мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, а в Киеве к зданию Верховной рады принесли свинью в гробу.

Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Владимир Путин, Брюссель, Бельгия, Берлин, Германия, Украина, Верховная Рада



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее
Победа Кабула: террористы ИГ* массово сдаются в Афганистане
Сотни боевиков ИГ* сдаются властям Афганистана – видео
Государственная символика Узбекистана: флаг, герб и гимн
О чем говорят цвета узбекского флага и что за птица Хумо



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться