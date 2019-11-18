Конвенция татуировок, карнавал в Кельне и свинья в гробу – фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Венеция страдает от самого мощного за последние 50 лет наводнения, в Берлине прошли мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, а в Киеве к зданию Верховной рады принесли свинью в гробу.
Самые яркие кадры, сделанные на прошлой неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Киеве прошел "Парад зомби", мексиканцы отметили День мертвых, а президент США Дональд Трамп рассмешил соцсети неловкостью с конфетами.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, Японию накрыл сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун.
Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.
Участницы конкурса "Мисс Земля 2019" призвали беречь деревья и растения, в Москве прошел шестой межгалактический Comic Con Russia 2019, узбекский боксер Исроил Мадримов провел тренировку на одной из главных улиц Нью-Йорка.
Глава Татарстана посетит Самарканд и Ташкент 25-26 ноября. Он планирует принять участие в узбекско-татарстанском деловом форуме и провести переговоры с представителями правительства республики.
Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано.
Крупные американские компании "Continental Tires", "Taylor Power Systems", "MсNeely" намерены выйти на узбекский рынок уже в будущем году. Ожидается внедрение системы локализации производства.
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