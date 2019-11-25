17:52 25 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Фото недели

Протесты в Грузии, наводнение в Венеции и Нурмагомедов в Ташкенте - фото недели

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Боец Луиз Фильо в поединке против Авлийхона Хамидова на турнире в Ташкенте
  • Чемпионский пояс GFC в руках Умара Нурмагомедова, защитившего свой титул
  • Легенда мирового бокса Рой Джонс исполняет песню на турнире в Ташкенте
  • Снег в Ташкенте
Боец Луиз Фильо в поединке против Авлийхона Хамидова на турнире в Ташкенте.
Sputnik Узбекистан

Мы собрали специально для вас самые яркие фотографии прошедшей недели. Чем запомнится предпоследняя неделя этой осени - смотрите в нашем материале.

В Узбекистане прошел турнир GFC20 на столичной Humo Arena. Ташкент посетили мировые звезды — Хабиб Нурмагомедов и Рой Джонс. А в Грузии, Гонконге и Ираке состоялись акции протестов.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Крупный пожар в Грузии уничтожил семь домов – видео
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться