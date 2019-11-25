Протесты в Грузии, наводнение в Венеции и Нурмагомедов в Ташкенте - фото недели

В Узбекистане прошел турнир GFC20 на столичной Humo Arena. Ташкент посетили мировые звезды — Хабиб Нурмагомедов и Рой Джонс. А в Грузии, Гонконге и Ираке состоялись акции протестов.
Мы собрали специально для вас самые яркие фотографии прошедшей недели. Чем запомнится предпоследняя неделя этой осени - смотрите в нашем материале.
В Узбекистане прошел турнир GFC20 на столичной Humo Arena. Ташкент посетили мировые звезды — Хабиб Нурмагомедов и Рой Джонс. А в Грузии, Гонконге и Ираке состоялись акции протестов.
Венеция страдает от самого мощного за последние 50 лет наводнения, в Берлине прошли мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, а в Киеве к зданию Верховной рады принесли свинью в гробу.
В Киеве прошел "Парад зомби", мексиканцы отметили День мертвых, а президент США Дональд Трамп рассмешил соцсети неловкостью с конфетами.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, президент России Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, Японию накрыл сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун.
Легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" отметило 130-летие, американская модель и актриса Ким Кардашьян вновь побывала в Армении, очаровательный лис Ральф прогулялся по сибирской тайге.
Между Самаркандским областным хокимиятом и Испанским королевским футбольным клубом Real Madrid при поддержке посольства Узбекистана в Испании было подписано соглашение о сотрудничестве в процессе открытия в области Академии футбола Real Madrid.
Представительство будет, в частности, продвигать конкретные проекты и программы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с ОАЭ.
Образовательные учреждения принимали документы и заключали контракты, не имея соответствующих разрешений.
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