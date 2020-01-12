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Фото недели

Крушение лайнера, "Золотой глобус" и запуск "Турецкого потока" — фото недели

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© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
Участники антивоенного протеста перед Белым домом в Вашингтоне.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1319/80/13198078.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200112/13199089.html

В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".

Кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фотолента, протесты, газопровод, золотой глобус, США, Россия, фото недели



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