Крушение лайнера, "Золотой глобус" и запуск "Турецкого потока" — фото недели

Кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
Кадры, сделанные на уходящей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.
Мы собрали специально для вас самые яркие фотографии прошедшей недели. Чем запомнится предпоследняя неделя этой осени - смотрите в нашем материале.
Венеция страдает от самого мощного за последние 50 лет наводнения, в Берлине прошли мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, а в Киеве к зданию Верховной рады принесли свинью в гробу.
В Киеве прошел "Парад зомби", мексиканцы отметили День мертвых, а президент США Дональд Трамп рассмешил соцсети неловкостью с конфетами.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о погодных условиях на перевале и объяснили, какие меры нужно предпринять, чтобы поездка обошлась без происшествий.
Десятого января кассационная инстанция Верховного суда страны признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.
Месторождение "Тумарис" было открыто в августе 2018 года. В настоящее время из четырех скважин за сутки добывается 720 тысяч кубометров природного газа.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik