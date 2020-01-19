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Неделя моды в Берлине, извержение вулкана Тааль, протесты в Париже — фото недели

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© Sputnik / Dmitry Astakhov
Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, 15 января 2020 года. В тот день Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200119/13248048.html

В Берлине прошла международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.

Чем запомнила уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
Отставка Правительства, отставка, Россия, актриса, животные, протесты, фотография, фотолента



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