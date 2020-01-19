Неделя моды в Берлине, извержение вулкана Тааль, протесты в Париже — фото недели

Чем запомнила уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Берлине прошла международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
Чем запомнила уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.
Мы собрали специально для вас самые яркие фотографии прошедшей недели. Чем запомнится предпоследняя неделя этой осени - смотрите в нашем материале.
Венеция страдает от самого мощного за последние 50 лет наводнения, в Берлине прошли мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, а в Киеве к зданию Верховной рады принесли свинью в гробу.
Совет директоров WorldSkills International 17 января одобрил заявку республики на присоединение к движению.
Встреча пройдет в рамках отборочных игр Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола на стадионе "Локомотив".
В частности, политик отметил, что срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, в общей сложности составил почти восемь лет: "это огромный срок".
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