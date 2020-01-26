Коронавирус, озадаченная Меркель и выгоревший лес в Австралии - фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
По миру распространяется опасный тип коронавируса 2019-nCoV, Австралия приходит в себя после пожаров, в России сменился глава правительства, а в Узбекистане прошло первое заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В столице Германии прошла Международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.
Мы собрали специально для вас самые яркие фотографии прошедшей недели. Чем запомнится предпоследняя неделя этой осени - смотрите в нашем материале.
В Ташкент были доставлены десять тел. Тела оставшихся двух погибших будут направлены по результатам анализа ДНК.
На международной конференции "Зеленая Центральная Азия" будут обсуждаться такие вопросы, как охрана окружающей среды, управление водными ресурсами, борьба с опустыниванием, переход на возобновляемые источники энергии и другие.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло накануне. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сивридже провинции Элязыг. Число погибших достигло 20 человек, 1015 получили ранения.
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