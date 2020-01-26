14:14 26 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Фото недели

Коронавирус, озадаченная Меркель и выгоревший лес в Австралии - фото недели

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису
  • Полуфинал чемпионата Азии U-23 между сборными Узбекистана и Саудовской Аравии
  • Абдулла Арипов утвержден на пост премьер-министра Узбекистана
  • В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
© AFP 2018 / Chelsea Guglielmino
Актриса Кэтрин Ньютон на церемонии Screen Actors Guild Awards в Лос-Анджелесе.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1329/44/13294469.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200126/13295054.html

По миру распространяется опасный тип коронавируса 2019-nCoV, Австралия приходит в себя после пожаров, в России сменился глава правительства, а в Узбекистане прошло первое заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда
Два с половиной года ужаса: архивные фото блокадного Ленинграда
Elazığ'daki 6,8'lik deprem kamerada: Kelime-i Şehadet getirdi
Что творилось в Турции во время сильнейшего землетрясения — видео
Послание Шавката Мирзиёева палатам Олий Мажлиса
Какие слова чаще всего звучали в послании Мирзиёева Олий Мажлису



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться