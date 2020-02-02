Коронавирус, траур по Коби Брайанту и годовщина Освенцима — фото недели

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Узбекистан приступает к эвакуации своих граждан из Китая - даты вылета Чартерные рейсы из Пекина в Ташкент будут совершены 4 и 5 февраля со 2-го терминала аэропорта. МИД просит прибыть граждан республики в Пекин 3 февраля. 339

Узбекистан принял участие в открытии крупнейшего фестиваля искусств в Индии Ярмарка ремесленничества Surajkund Mela собрала представителей 40 государств мира. Каждая страна организовала свой павильон, в котором ремесленники знакомят посетителей с культурой того места, откуда они приехали. 25