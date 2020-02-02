Коронавирус, траур по Коби Брайанту и годовщина Освенцима — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
По миру продолжает распространяться опасный тип коронавируса 2019-nCoV, в США оплакивают погибшего баскетболиста Коба Брайанта, российские фигуристы завоевали все золото Чемпионата Европы, а в Польше почтили память узников Освенцима.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
По миру распространяется опасный тип коронавируса 2019-nCoV, Австралия приходит в себя после пожаров, в России сменился глава правительства, а в Узбекистане прошло первое заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В столице Германии прошла Международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
Узбекистанцы широко отпраздновали День Конституции, Ташкент начал готовиться к Новому году, а в Великобритании состоялась встреча лидеров НАТО.
Чартерные рейсы из Пекина в Ташкент будут совершены 4 и 5 февраля со 2-го терминала аэропорта. МИД просит прибыть граждан республики в Пекин 3 февраля.
Ярмарка ремесленничества Surajkund Mela собрала представителей 40 государств мира. Каждая страна организовала свой павильон, в котором ремесленники знакомят посетителей с культурой того места, откуда они приехали.
Аналогичная ситуация произошла в 2018-м. Жители города Темиртау активно публикуют фото и видеозаписи, показывая, что за год экологическая обстановка в городе не изменилась.
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