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Фото недели

Коронавирус, траур по Коби Брайанту и годовщина Освенцима — фото недели

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© REUTERS / Monica Almeida
Скорбящие возле изображения баскетболиста Коби Брайанта в Лос-Анджелесе, Калифорния, который разбился в результате крушения личного вертолета.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1335/93/13359372.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200202/13362075/Koronavirus-traur-po-Kobi-Brayantu-i-torzhestva-v-Osventsime---foto-nedeli.html

По миру продолжает распространяться опасный тип коронавируса 2019-nCoV, в США оплакивают погибшего баскетболиста Коба Брайанта, российские фигуристы завоевали все золото Чемпионата Европы, а в Польше почтили память узников Освенцима.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
Палестина, Израиль, Китай, США, Дональд Трамп, коронавирус, Коби Брайант



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