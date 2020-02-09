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Фото недели

Brexit, разгул коронавируса и жаркие танцы Лопес — самые яркие фото недели

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© AFP 2018 / TOM PENNINGTON
Дженнифер Лопес во время выступления на "Супер-кубке" в Майами, США.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1342/12/13421262.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200209/13422285.html

Великобритания, наконец, вышла из ЕС, коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться по миру, в Стамбуле самолет при посадке развалился на три части, а в США прошло самое главное спортивное событие года - "Супербоул".

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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