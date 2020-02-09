Brexit, разгул коронавируса и жаркие танцы Лопес — самые яркие фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Великобритания, наконец, вышла из ЕС, коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться по миру, в Стамбуле самолет при посадке развалился на три части, а в США прошло самое главное спортивное событие года - "Супербоул".
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
По миру продолжает распространяться опасный тип коронавируса 2019-nCoV, в США оплакивают погибшего баскетболиста Коба Брайанта, российские фигуристы завоевали все золото чемпионата Европы, а в Польше почтили память узников Освенцима.
По миру распространяется опасный тип коронавируса 2019-nCoV, Австралия приходит в себя после пожаров, в России сменился глава правительства, а в Узбекистане прошло первое заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В столице Германии прошла Международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
В Вашингтоне прошла акция протеста против действий американский властей и обострения ситуации на Ближнем Востоке, в Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы", в Стамбуле состоялась церемония открытия газопровода "Турецкий поток".
В комиксе при помощи картинок и простого текста объясняется, чем опасен коронавирус, как можно им заразиться и что делать, чтобы этого не произошло.
Первый чемпионат Азии по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в Казахстане. Турнир состоится летом 2020 года.
В ночь на субботу на юге Казахстана произошла массовая драка. Бытовой конфликт охватил несколько населенных пунктов. Потребовалось вмешательство президента.
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