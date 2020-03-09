Котовыставка, "коронапаника" и "поцелуй" Трампа с флагом — лучшие фото недели

Чем еще запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек, в странах СНГ широко отметили Масленицу, в Париже состоялась долгожданная неделя моды. А Трамп, тем временем, думал о будущем США, обнимая и целуя американский флаг.
Чем еще запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Великобритания наконец вышла из ЕС, коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться по миру, в Стамбуле самолет при посадке развалился на три части, а в США прошло самое главное спортивное событие года - "Супербоул".
По миру продолжает распространяться опасный тип коронавируса 2019-nCoV, в США оплакивают погибшего баскетболиста Коба Брайанта, российские фигуристы завоевали все золото чемпионата Европы, а в Польше почтили память узников Освенцима.
По миру распространяется опасный тип коронавируса 2019-nCoV, Австралия приходит в себя после пожаров, в России сменился глава правительства, а в Узбекистане прошло первое заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В столице Германии прошла Международная неделя моды Berlin Fashion Week 2020, правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку, в Узбекистане широко отметили День защитников Родины.
Пока АО ANOR BANK выдано предварительное разрешение на ведение банковской деятельности. Теперь банк должен решить ряд организационно-технических вопросов и сформировать уставной капитал.
Данные меры приняты в целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию республики. Любые выезды за рубеж и любое участие спортсменов в соревнованиях, должно быть согласовано с различными ведомствами.
Как позднее выяснилось, это произошло из-за поломки в трубопроводе. Итальянцы бурно отреагировали на произошедшее: кто-то забеспокоился, а кто-то, наоборот, обрадовался с криками "мечты сбываются".
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik