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Фото недели

Котовыставка, "коронапаника" и "поцелуй" Трампа с флагом — лучшие фото недели

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Sputnik / Анна Глушенкова
В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек "Кэтсбург-2020". Под одной собрались свыше тысячи кошек со всей планеты и всех пород.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200309/13626275.html

В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек, в странах СНГ широко отметили Масленицу, в Париже состоялась долгожданная неделя моды. А Трамп, тем временем, думал о будущем США, обнимая и целуя американский флаг.

Чем еще запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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