Экстрим, молитвы и танцы онлайн: жизнь во время пандемии — фото недели

Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя силы даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.
В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек, в странах СНГ широко отметили Масленицу, в Париже состоялась долгожданная Неделя моды. А Трамп, тем временем, думал о будущем США, обнимая и целуя американский флаг.
Великобритания наконец вышла из ЕС, коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться по миру, в Стамбуле самолет при посадке развалился на три части, а в США прошло самое главное спортивное событие года - "Супербоул".
По миру продолжает распространяться опасный тип коронавируса 2019-nCoV, в США оплакивают погибшего баскетболиста Коба Брайанта, российские фигуристы завоевали все золото чемпионата Европы, а в Польше почтили память узников Освенцима.
Пятидесятиоднолетний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда.
У 23 граждан был выявлен опасный вирус, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками.
Табачная продукция (сигареты, сигариллы, сигары) и до этого облагалась акцизом, но это не распространялось на продукцию, в которой нет табака, но есть никотин.
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