Экстрим, молитвы и танцы онлайн: жизнь во время пандемии — фото недели

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Скончавшийся в Нью-Йорке от коронавируса оказался артистом из Самарканда Пятидесятиоднолетний музыкант в течение нескольких лет жил в США и пользовался большой популярностью среди жителей Самарканда. 49

В МИД рассказали об узбекистанцах, болеющих COVID-19 за рубежом У 23 граждан был выявлен опасный вирус, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками. 13