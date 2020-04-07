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Фото недели

Экстрим, молитвы и танцы онлайн: жизнь во время пандемии — фото недели

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© AFP 2018 / Odd Andersen
Дизайнер дорабатывает свадебное платье с защитной маской в ​​магазине в Берлине.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200407/13841991.html

Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.

Самые яркие кадры, сделанные на минувшей неделе, в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, фотолента, фото



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