Суперлуние, танцы на крыше, запуск ракеты-носителя — фото недели

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 апреля Минздрав Узбекистана сегодня сообщил еще о нескольких десятках случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 934 человека (данные на 18.00 по ташкентскому времени). 6323

Путин допустил привлечение военных сил для борьбы с COVID-19 в России Российские военные прекрасно себя показали за рубежом, и их опыт в случае необходимости может быть полезен, считает президент. 108