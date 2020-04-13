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Фото недели

Суперлуние, танцы на крыше, запуск ракеты-носителя — фото недели

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© REUTERS / Florion Goga
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200413/13895072.html

Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.

Чем запомнилась минувшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.




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