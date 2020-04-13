Суперлуние, танцы на крыше, запуск ракеты-носителя — фото недели

Чем запомнилась минувшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.
Чем запомнилась минувшая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя силы даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.
В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек, в странах СНГ широко отметили Масленицу, в Париже состоялась долгожданная Неделя моды. А Трамп, тем временем, думал о будущем США, обнимая и целуя американский флаг.
Великобритания наконец вышла из ЕС, коронавирус продолжает быстрыми темпами распространяться по миру, в Стамбуле самолет при посадке развалился на три части, а в США прошло самое главное спортивное событие года - "Супербоул".
Минздрав Узбекистана сегодня сообщил еще о нескольких десятках случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 934 человека (данные на 18.00 по ташкентскому времени).
Российские военные прекрасно себя показали за рубежом, и их опыт в случае необходимости может быть полезен, считает президент.
Мужчина записал видеоролик, в котором сообщил о работнике банка с COVID-19, который якобы пошел раздавать пенсию жителям 15 махаллей.
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