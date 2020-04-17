Радуга на закате, темные воды Антарктики, огонь в зоне ЧАЭС — фото недели

Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков уходящей недели.
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.
Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков уходящей недели.
Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Год 2020-й бьет наотмашь, не сбавляя силы даже к концу марта. Многие страны объявили жесткий карантин, улицы крупнейших городов опустели, мировая экономика терпит крах в связи с пандемией.
В Москве прошла крупнейшая в Европе выставка кошек, в странах СНГ широко отметили Масленицу, в Париже состоялась долгожданная Неделя моды. А Трамп, тем временем, думал о будущем США, обнимая и целуя американский флаг.
Такое решение официально озвучили в Министерстве по делам хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии.
Специалисты оценивали популярность дворцов искусства, ориентируясь на мнение зрителей и онлайн-трансляции на сайтах театров и в социальных сетях.
Для обеспечения продовольственной безопасности, принимаются меры по обеспечению ухода за зерном, посевом семян хлопчатника, а также полной посадкой ранних культур на земельных участках населения.
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