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Фото недели

Радуга на закате, темные воды Антарктики, огонь в зоне ЧАЭС — фото недели

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  • Работа центра координации спонсорской помощи в Бухаре
  • Водитель показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику дорожно-патрульной службы ГИБДД во время остановки на блокпосту при въезде в Москву
© AFP 2018 / Alain Jocard
Женщина в медицинской маске на фоне витрины магазина в Париже, Франция.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200417/13944680/Raduga-na-zakate-temnye-vody-Antarktiki-ogon-v-zone-ChAES--foto-nedeli.html

В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.

Sputnik Узбекистан представляет подборку самых интересных снимков уходящей недели.




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