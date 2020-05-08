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Фото недели

Улыбающийся Ким Чен Ын, репетиция авиапарада, концерт для ветерана — фото недели

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  • Последствия наводнения в Сырдарьинской области, произошедшего в результате прорыва одной из дамб на Сардобинском водохранилище
  • Мужчина делает селфи на фоне граффити в Мадриде, Испания
  • Члены племени Сатере-Маве в защитных масках во время вызова врача в общине Саху-Апе, Бразилия
  • Рыбаки в Дананге, Вьетнам
  • Гармонист и солистка во время поздравления ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Примака в Новосибирске
  • Работа фабрики Bukhara Brilliant Silk, занимающейся производством шелка и изделий из него.
  • Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.
  • Участница протестов и военнослужащий в Триполи
  • Женщина занимается спортом в отведенные часы после снятия ограничений во время эпидемии коронавируса, Валенсия, Испания
  • Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство на девочку в Катманду, Непал.
  • Главный храм Вооруженных сил РФ в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области.
  • Северокорейский лидер Ким Чен Ын на церемонии завершения строительства завода 1 мая.
  • Танцовщицы в защитных масках во время выступления в храме Эваран в Таиланде
  • Молния в небе над Стамбулом, Турция
  • Мужчина в костюме трансформера призывает людей оставаться дома в связи с коронавирусом в Бандунге, Индонезия
  • Жирафы в зоологическом парке Planete Sauvage в Сен-Пере-ан-Рет, Франция
  • Человек, за которым наблюдает его кошка, отмечает мелом дни, проведенные в самоизоляции дома под Лионом, Франция
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Последствия наводнения в Сырдарьинской области, произошедшего в результате прорыва одной из дамб на Сардобинском водохранилище.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200508/14086850/Samye-yarkie-foto-nedeli-.html

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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