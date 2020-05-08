Улыбающийся Ким Чен Ын, репетиция авиапарада, концерт для ветерана — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.
Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.
Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Врачи Узбекистана сумели вылечить 1775 человек, а это 76% от общего количества выявленных заражений.
Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк — онлайн" станет одним из главных событий Дня Победы. Организаторы уже получили более 2,1 миллиона заявок.
Специалисты будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, диагностики и лечения COVID-19.
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