Цветущая сирень в Киеве, радуга в Москве, снегопад в Карелии — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.
Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.
Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.
Жители Земли увидели самую крупную Луну 2020 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", в Узбекистане прошел сильный снегопад.
Более 80% заболевших COVID-19 в Узбекистане уже выздоровели и проходят курс реабилитации. продолжают лечение 552 человека.
Все заболевшие коронавирусом в Навоийской области не были за границей, они заразились в городе. Решено усилить карантинные меры.
Вступившее в силу соглашение предусматривает взаимодействие сторон по борьбе с незаконной миграцией, выявлению и учету лиц, незаконно пребывающих на территории двух государств.
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