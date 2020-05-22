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Фото недели

Цветущая сирень в Киеве, радуга в Москве, снегопад в Карелии — фото недели

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  • Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.
  • Медсестры во время урока Zumba в больничном комплексе в Найроби.
  • Девушки загорают на пляже Каллеркоатс, Англия.
  • Девушки около цветущей сирени в парке в Киеве, Украина.
  • Козы англо-нубийской породы в личном подсобном хозяйстве Усть-Лабинского района Краснодарского края.
  • Дети в очереди за едой от благотворительной организации Hunger Has No Religion, Йоханнесбург.
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе.
  • Девочка в лагере беженцев Эль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.
  • Дезинфекция российский военных специалистов после возвращения из Италии.
  • Памятник поэту Алишеру Навои на Аллее литераторов в Ташкенте, открывшейся 20 мая 2020 года.
  • Посетители парка Domino в Нью-Йорке, США.
  • Индейцы уитото позируют в защитных масках, Колумбия.
  • Авторикша в виде коронавируса на улице индийского города.
  • Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева с дочерью Саидой навестила жителей Сырдарьинской области, пострадавших в результате наводнения, которое произошло 1 мая.
  • Девушки загорают на море в Израиле.
  • Люди смотрят из окна своего дома в Сринагаре, Индия.
  • Молодые женщины в масках и в традиционных костюмах на скамейке в парке Уханя, Китай.
  • В Яшнабадском районе Ташкента открылся Национальный детский медицинский центр.
  • Старинный дом во время снегопада в деревне Педасельга в Прионежском районе Карелии.
  • Акция протеста с требованием дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом, Сан-Паулу, Бразилия.
  • Гроза над Манилой, Филиппины.
© Sputnik / Nina Zotina
Радуга над жилыми домами в московском районе Митино.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200522/14192177.html

Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, фотография, фотолента



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