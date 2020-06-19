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Фото недели

Концерт Мацуева, аплодисменты для Трампа, освящение главного храма ВС РФ — фото недели

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  • Барберы в защитных костюмах в одном из парикмахерских салонов Дакки, Бангладеш.
  • Паромная переправа в порту Падангбай на острове Бали.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США.
  • Уличные артисты в костюмах персонажей из комиксов на Голливудском бульваре.
  • Отдыхающие на терриконе Борницкого карьера в Ленинградской области.
  • Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
  • Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кубинке.
  • Радуга за колесом обозрения в Гонконге.
  • Посетители фитнес-клуба Inspire South Bay Fitness во время тренировки в специальных прозрачных боксах в Калифорнии.
  • Рабочие в защитных масках в магазине, торгующем железными трубами на оптовом рынке в Калькутте, Индия.
  • Мужчина едет на велосипеде по одной из московских улиц на фоне заката.
  • Протестующий прикрывается ведром от удара водяной пушкой, которую полицейские используют для разгона акции протеста медработников в Нанте, Франция.
  • Велосипедисты на открытом после окончания эпидемии коронавируса пляже в Кайе-сюр-Мер, Франция.
  • Девушки загорают на берегу Абаканской протоки Енисея в Красноярске.
  • Онлайн-концерт российского пианиста Дениса Мацуева в рамках проекта Шоу ON! на Okko.
  • Женщина в картонной конструкции для защиты от коронавируса на улице в Гаване, Куба.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Барберы в защитных костюмах в одном из парикмахерских салонов Дакки, Бангладеш.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200619/14371529.html

Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России.

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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