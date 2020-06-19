Концерт Мацуева, аплодисменты для Трампа, освящение главного храма ВС РФ — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России.
Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.
Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.
В Чернобыльской зоне отчуждения возобновился пожар, дома на востоке Норвегии по самые крыши засыпало снегом, в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса ввел пропускной режим.
В Узбекистане за сутки зафиксировано 190 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 107 человек. В Ташкенте после празднования дня рождения у 13 граждан диагностировали COVID-19.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний этого препарата.
Соглашение предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в РБ.
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