Полет кометы, горящий собор, освобождение кашалота — самые яркие фото недели

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.
Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Главный храм Вооруженных сил России.
Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.
Врачей по всему миру благодарят за их тяжелый труд, в Египте тем временем на пирамидах разместили недвусмысленную надпись, а в Узбекистане вовсю готовятся к 9 мая: работа по созданию масштабного парка Победы уже близится к завершению.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Обвиняемого заключили под стражу. Следствие продолжается.
Бекмуродову 35 лет, он выпускник Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского финансового института.
Фонды поддержки инновационной деятельности отныне будут создаваться без образования юридического лица с целью финансирования процессов разработки, внедрения, трансфера технологий.
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