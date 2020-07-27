15:40 27 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Фото недели

Полет кометы, горящий собор, освобождение кашалота — самые яркие фото недели

Получить короткую ссылку
51 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Девушки, загорающие в парке Нью-Йорка.
  • Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем.
  • Сотрудник правоохранительных органов отталкивает женщину во время демонстрации в Портленде.
  • Тушение лесного пожара в Калифорнии.
  • Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке.
  • Женщина несет надувной матрас в форме пиццы в Барселоне.
  • Акция Доброе сердце в Ташкенте, в рамках которой помощь получили россияне, оказавшиеся в сложном положении из-за пандемии.
  • Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай.
  • Полицейский во время протеста у Трамп-тауэр на Манхэттене, Нью-Йорк.
  • Китайская тяжелая ракета-носитель Чанчжэн-5 с первым зондом Китая для изучения Марса Тяньвэнь-1 стартует с космодрома Вэньчан, Китай.
  • Итальянские водолазы освобождают кашалота от сети.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве.
  • Тушение пожара в соборе святых Петра и Павла в Нанте, Франция.
  • Дети проходят мимо рогатого скота в затопленном округе Моригаон, Индия.
  • Старый автобус на фоне Млечного пути, Невада.
  • Водосброс на плотине Three Gorges Dam в Китае.
  • Участник протестов в костюме Бэтмена в Бразилии.
© AFP 2018 / Timothy А. Clary
Девушки, загорающие в парке Нью-Йорка.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200727/14618752.html

Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, фотография, фотолента



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вирус, пляж и люди: лучшие фото 2020 года, снятые на iPhone
Серебряный призер Олимпиады-80 по фехтованию в командном зачете Собир Рузиев
Собир Рузиев об Олимпиаде-80: я решил, что медаль у меня в кармане, но...
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться