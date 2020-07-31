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Фото недели

Путин в каюте, юбилейный парад Lada, протесты в Израиле — фото недели

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© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Девушка в защитной маске на фоне граффити с изображением девушки в купальнике в Джакарте, Индонезия.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200731/14674356.html

В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото недели, фотография, фотолента



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