Путин в каюте, юбилейный парад Lada, протесты в Израиле — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.
Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Главный храм Вооруженных сил России.
Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, в Москве прошла репетиция авиапарада в честь Дня Победы, Сырдарьинская область Узбекистана приходит в себя после наводнения.
После модернизации ГЭС-3 ее производительная мощность достигла 15,34 МВт, а среднегодовая производительность электроэнергии - 124,4 млн кВт в час.
Фуркат Журакулов стал заместителем хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.
В международный аэропорт Ташкента чартерным авиарейсом из Нью-Йорка прибыли 256 пассажиров, в том числе 238 узбекистанцев и 18 сотрудников посольства Америки вместе с членами семьи.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik