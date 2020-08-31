Показ мод на розовом озере, женщины-спасатели, "Танковый биатлон" — фото недели

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.
Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.
Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Главный храм Вооруженных сил России.
Москвичи стали свидетелями красивого заката и двойной радуги, узбекский лидер Шавкат Мирзиёев совершил двухдневную поездку в Андижанскую область, а его супруга и старшая дочь навестили пострадавших от наводнения жителей Сырдарьинской области.
Известно, что власти балтийских республик приняли такое решение из-за ситуации после президентских выборов.
Глава государства в понедельник выступил в комплексе "Куксарой" по случаю двадцать девятой годовщины независимости республики.
Пост занял Хусан Мамаджонов, который ранее возглавлял Ферганское городское медицинское объединение.
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