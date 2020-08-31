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Фото недели

Показ мод на розовом озере, женщины-спасатели, "Танковый биатлон" — фото недели

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  • Танк Т-55А в статичной экспозиции выставки на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот.
  • Вид сверху на соленое озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края.
  • Полузащитник New York City Валентин Кастелланос и защитник Columbus Crew Абубакар Кейта во время второго тайма на Red Bull Arena.
  • Акция в Киеве в поддержку протестующих в Беларуси.
  • Фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму.
  • Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян прыгает с самолета SolarStratos с испанским летчиком-испытателем на борту на авиабазе в Пайерне, Швейцария.
  • Кипер кормит жирафов в La Aurora Zoo в Гватемале.
  • Женщина в костюме эльфа позирует с выпускниками Школы Санта-Клауса Ministry of Fun в Лондоне.
  • Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований в рамках конкурса Танковый биатлон-2020 на подмосковном полигоне Алабино.
  • Участники протестов недалеко от резиденции президента в Иерусалиме.
  • Охота на кита в Беринговом проливе.
  • Девушка во время работы в Герате, Афганистан.
  • Зонтики на пляже в Албании.
  • Группа итальянских женщин-спасателей со своими собаками на тренировке.
  • Женщина с попугаями в рюкзаке на берегу океана в Сиднее, Австралия.
  • Южнокорейские студенты в защитных масках.
  • Петух у сгоревшего автомобиля в Вакавилле, Калифорния.
  • Модели демонстрируют одежду в рамках показа на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Танк Т-55А в статичной экспозиции выставки на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200831/14871944.html

Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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