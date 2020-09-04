Блистательная Тейлор Хилл, Лукашенко с автоматом, трюк Дэвида Блейна — фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Италии на острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, президента Беларуси сфотографировали у резиденции главы государства с оружием в руках и в бронежилете, в разных странах мира начался новый учебный год.
Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.
В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.
Комета NeoWise подлетела к Земле на минимальное расстояние, в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошел пожар, Китай запустил ракету-носитель для изучения Марса.
Пианист-виртуоз Денис Мацуев дал онлайн-концерт в рамках проекта "Шоу ON!", президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Главный храм Вооруженных сил России.
Разработчики из НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов, а также генеральный директор Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказали Sputnik, какие данные приводятся в статье и почему ее публикация важна для мирового научного сообщества.
Нападающий, который хотел уйти из команды, поменял мнение за последние несколько дней. Аргентинец может остаться в стане сине-гранатовых еще на сезон.
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