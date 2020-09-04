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Фото недели

Блистательная Тейлор Хилл, Лукашенко с автоматом, трюк Дэвида Блейна — фото недели

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  • Модель Тейлор Хилл на церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
  • Шииты стараются дотронуться до белой лошади в День Ашура в Лахоре, Пакистан.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске.
  • Участница акции протеста оппозиции в Минске.
  • Ученица Юрт-Акбалыкской средней школы в Новосибирской области идет на праздничную линейку 1 сентября.
  • Иллюзионист Дэвид Блейн во время трюка Вознесение.
  • Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские Витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье.
  • Участница Гонки героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани.
  • Цветение дерева ипе в Бразилии.
  • Военнослужащие вооруженных сил России участвуют в конкурсе Отличники войсковой разведки.
  • Блогер Ира Блан на вручении премии Glamour Influencers Awards 2020 в Москве.
  • Рабочий дезинфицирует Соляной собор Сипакира, подземную церковь, встроенную в соляную шахту, Колумбия.
  • Карибская танцовщица во время представления первого в истории цифрового карнавала в Ноттинг-Хилле.
  • Рыбак с уловом и кот в морском порту Газы.
  • Прорыв дамбы Равал в Исламабаде, Пакистан.
  • Граффити с изображением девушки с картины Яна Вермеера Девушка с жемчужной сережкой в медицинской маске.
  • Певица Майли Сайрус во время выступления на церемония MTV Video Music Awards 2020.
  • Ребенок зевает в первый день школы в Китае.
© REUTERS / Manuel Silvestri
Модель Тейлор Хилл на церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200904/14908738.html

В Италии на острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, президента Беларуси сфотографировали у резиденции главы государства с оружием в руках и в бронежилете, в разных странах мира начался новый учебный год.

Чем запомнилась уходящая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
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