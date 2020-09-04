Блистательная Тейлор Хилл, Лукашенко с автоматом, трюк Дэвида Блейна — фото недели

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The Lancet опубликовал результаты исследований российской вакцины Sputnik V Разработчики из НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов, а также генеральный директор Российский фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказали Sputnik, какие данные приводятся в статье и почему ее публикация важна для мирового научного сообщества. 67

Лионель Месси решил остаться в "Барселоне" Нападающий, который хотел уйти из команды, поменял мнение за последние несколько дней. Аргентинец может остаться в стане сине-гранатовых еще на сезон. 5