Воздушные шары над Крымом, инаугурация Лукашенко, еврейские танцы — фото недели

Лучшие кадры, сделанные на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан
В Крыму у подножия знаменитой Белой скалы впервые прошел фестиваль воздухоплавания, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, жители и гости столицы РФ пробежали марафон.
Лучшие кадры, сделанные на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан
В Италии проходит 77-й Венецианский кинофестиваль, президент Беларуси дал большое интервью российским журналистам, сторонники основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа устроили в Лондоне митинг против его экстрадиции в США.
В Италии на острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль, президента Беларуси сфотографировали у резиденции главы государства с оружием в руках и в бронежилете, в разных странах мира начался новый учебный год.
Швейцарский искатель приключений Рафаэль Домьян совершил прыжок с самолета SolarStratos, в Крыму впервые прошел показ мод на озере Сасык-Сиваш, узбекистанцы выступили в танковом биатлоне на VI Армейских международных играх.
В Эстонии прошел парад раритетных авто, в РФ отметили День крещения Руси, на Пакистан обрушились ливни.
С 8 сентября, когда был развернут лагерь, до вчерашнего дня из Ростовской области отправлены были более 3,2 тысячи мигрантов. На территории лагеря каждый из них находился не более недели.
Узбекская сторона также изучает возможности проведения третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой китайскими компаниями Sinopharm и Zhifei Longcom.
Открытие ТЦ Marokand city планируется на декабрь текущего года. Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов.
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