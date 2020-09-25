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Фото недели

Воздушные шары над Крымом, инаугурация Лукашенко, еврейские танцы — фото недели

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  • Выступление черлидинга команды Dallas Cowboys во время игры в Техасе.
  • Участники климатического движения Extinction Rebellion в костюме слона во время акции протеста против нефтяной политики правительства Норвегии.
  • Местные жители в деревне у подножия действующего вулкана Синабунг в провинции Северная Суматра в Индонезии.
  • Участники на дистанции Московского марафона–2020.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.
  • Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крыма.
  • Люди идут через поле цветущей космеи в Сеуле.
  • Акробаты выступают во время акции протеста против решения правительства закрыть пляжи из-за пандемии коронавируса в Тель-Авиве, Израиль.
  • Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске.
  • Мужчина толкает такси по затопленной улице после ливня в Мумбаи, Индия.
  • Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске.
  • Танцовщица на акции протеста напротив Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне, Великобритания.
  • Яхты на берегу из-за тропического шторма в Греции.
  • Еврейские паломники-хасиды на контрольно-пропускном пункте Новая Гута, Беларусь.
  • Участницы Чемпионата по бодибилдингу в Краснодаре, Россия.
  • Показ коллекции Dolce & Gabbana во время Milan Fashion Week.
  • Ягуар и его опекун в центре NGO Nex Institute в Бразилии.
  • Девочка ловит рыбу недалеко от города Басра, Ирак.
© AP Photo / Ron Jenkins
Выступление черлидинга команды Dallas Cowboys во время игры в Техасе.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20200925/15054658/Vozdushnye-shary-nad-Krymom-inauguratsiya-Lukashenko-evreyskie-tantsy--foto-nedeli.html

В Крыму у подножия знаменитой Белой скалы впервые прошел фестиваль воздухоплавания, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, жители и гости столицы РФ пробежали марафон.

Лучшие кадры, сделанные на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан




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