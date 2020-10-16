Бодибилдинг, запуск "Союз МС-17" и отставка президента Кыргызстана - фото недели

Глава Кыргызстана уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают, а тем временем российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку.

Никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе, подчеркнул глава государства. Он добавил, что уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают.

Президент Кыргызстана Жээнбеков решил уйти в отставку >>

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур. Космонавты совершат два выхода в открытый космос. Один из них планируется в ноябре 2020 года, второй - в феврале 2021 года.

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