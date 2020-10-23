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Фото недели

Ситуация вокруг выборов в США, протесты в Испании и Неделя моды - фото недели

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  • Поэтическая акция - чтение стихов около памятника А. С. Пушкину в Ташкенте
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Модель в наряде эстонского дизайнера Kristel Kuslapuu на фестивале Fashion Infection в Вильнюсе, Литва.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201023/15245773/Vibori-v-SshA-protesti-v-Ispanii-Nedelia-modi-photo-nedeli.html

Заключительные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США прямо перед выборами в США, а также Неделя моды в Москве - смотрите фотоленту!

Неделя моды MBFW Russia в Москве, несмотря на растущую статистику по COVID-19, проходит с живыми показами — впрочем, на площадку в этом году допускают весьма ограниченное количество людей, да и самих площадок теперь пять, а не одна. Часть шоу проводится в онлайн-трансляции.

Более предметные, но полные лжи — так в американских СМИ оценили дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Это была заключительная и решающая словесная дуэль перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.

Улучшить условия труда требую медики в Испании. Массовые акции протеста охватили сразу несколько городов и провинций. Среди манифестантов и обычные горожане, они выходят с плакатами, жгут покрышки и создают километровые пробки.

Чем еще запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
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