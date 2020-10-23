Ситуация вокруг выборов в США, протесты в Испании и Неделя моды - фото недели

Заключительные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США прямо перед выборами в США, а также Неделя моды в Москве - смотрите фотоленту!

Неделя моды MBFW Russia в Москве, несмотря на растущую статистику по COVID-19, проходит с живыми показами — впрочем, на площадку в этом году допускают весьма ограниченное количество людей, да и самих площадок теперь пять, а не одна. Часть шоу проводится в онлайн-трансляции.

Более предметные, но полные лжи — так в американских СМИ оценили дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Это была заключительная и решающая словесная дуэль перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.

Улучшить условия труда требую медики в Испании. Массовые акции протеста охватили сразу несколько городов и провинций. Среди манифестантов и обычные горожане, они выходят с плакатами, жгут покрышки и создают километровые пробки.

Чем еще запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.