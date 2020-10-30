Теракт в Ницце, Каннский фестиваль и Хэллоуин в США - фото недели

В отношениях между Парижем и исламским миром назревает серьезный кризис. Первым прецедентом было убийство учителя, показывавшего на уроках карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Происшествие признали терактом, однако власти Франции заявили, что в стране существует свобода богохульствовать и здесь не станут отказываться от публикации карикатур.
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Это вызвало возмущение во многих мусульманских странах.
Ситуация обострилась после нового теракта в храме Ниццы. После этого во Франции ввели план по противодействию терроризму.
Тем временем сейчас проходит мини-кинофестиваль в Каннах, где уже собрались знаменитые гости.
А в США готовятся к празднованию Хэллоуина.
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