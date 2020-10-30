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Фото недели

Теракт в Ницце, Каннский фестиваль и Хэллоуин в США - фото недели

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© AFP 2018 / Valery Hache
Гости прибывают во Дворец фестивалей в преддверии Cannes 2020 Special, мини-версии Каннского кинофестиваля.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201030/15293732/Terakt-v-Nicce-Kannskiy-festival-i-Halloween-v-USA-photo.html

Трагедии во Франции, Каннский фестиваль и празднование Хэллоуина - чем запомнилась эта неделя? Смотрите фото!

В отношениях между Парижем и исламским миром назревает серьезный кризис. Первым прецедентом было убийство учителя, показывавшего на уроках карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. 

Происшествие признали терактом, однако власти Франции заявили, что в стране существует свобода богохульствовать и здесь не станут отказываться от публикации карикатур.

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Это вызвало возмущение во многих мусульманских странах.

Ситуация обострилась после нового теракта в храме Ниццы. После этого во Франции ввели план по противодействию терроризму.

Тем временем сейчас проходит мини-кинофестиваль в Каннах, где уже собрались знаменитые гости.

А в США готовятся к празднованию Хэллоуина.

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Чем еще запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
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