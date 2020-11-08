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Фото недели

Протесты в США, землетрясение в Турции и обезьяны в масках — фото недели

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© AFP 2018 / Olivier Douliery
Экран в Вашингтоне с предварительным подсчетом голосов за кандидатов в президенты США, 3 ноября 2020.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/08/15349139.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201108/15339238.html

В США состоялось самое ожидаемое событие года — выборы президента. По штатам уже прокатилась волна протестов. В Турции оправляются после масштабного землетрясения, а в России между тем отметили День народного единства.

Чем запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Хэллоуин, День народного единства, Владимир Путин, протесты, выборы, землетрясение, США, Турция, фото недели



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