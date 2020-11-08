Протесты в США, землетрясение в Турции и обезьяны в масках — фото недели

Чем запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В США состоялось самое ожидаемое событие года — выборы президента. По штатам уже прокатилась волна протестов. В Турции оправляются после масштабного землетрясения, а в России между тем отметили День народного единства.
Чем запомнилась прошедшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Трагедии во Франции, Каннский фестиваль и празднование Хэллоуина - чем запомнилась эта неделя? Смотрите фото!
Заключительные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США прямо перед выборами в США, а также Неделя моды в Москве - смотрите фотоленту!
Глава Кыргызстана уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают, а тем временем российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур.
На этой недели в Кыргызстане вспыхнули протесты: люди не довольны результатами прошедших выборов в парламент. Тем же временем продолжаются военные столкновения Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Стороны пытаются достичь консенсуса.
Ранее в Минтрансе предложили закреплять служебные авто персонально за госслужащими. Также в ведомстве захотели ввести общественный контроль за использованием машин в рабочих целях.
По мнению ученых, обломок Луны мог достичь орбиты Марса в период ранней Солнечной системы.
Раньше пациентов с коронавирусом при отсутствии необходимости в экстренной госпитализации оставляли дома без учета бытовых условий.
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