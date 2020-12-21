Новое граффити Бэнкси, солнечное затмение, нью-йоркский снегопад — фото недели

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев провел саммит стран СНГ, с космодрома Плесецк запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5", в Пекине прошли соревнования бодибилдеров.
Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В США состоялось самое ожидаемое событие года — выборы президента. По штатам уже прокатилась волна протестов. В Турции оправляются после масштабного землетрясения, а в России между тем отметили День народного единства.
Трагедии во Франции, Каннский фестиваль и празднование Хэллоуина - чем запомнилась эта неделя? Смотрите фото!
Заключительные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США прямо перед выборами в США, а также Неделя моды в Москве - смотрите фотоленту!
Глава Кыргызстана уходит потому, что, несмотря на назначение Жапарова премьером, протесты не стихают, а тем временем российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала с космодрома Байконур.
По словам Алишера Кадырова, из-за данного судебного разбирательства пострадала экономика Узбекистана и репутация UzAuto Motors. В этой связи АМК следовало бы возместить причиненный ущерб.
Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и AstraZeneca от коронавируса уже начались. Комбинация препаратов создаст более продолжительную вакцину от COVID-19.
Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины "Спутник V".
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