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Фото недели

Новое граффити Бэнкси, солнечное затмение, нью-йоркский снегопад — фото недели

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  • Танцоры группы Les essentiels во время выступления в знак протеста против политики правительства в области здравоохранения во Франции.
  • Участник протеста и полицейские в Париже.
  • Пингвины на острове Южная Джорджия.
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон после ночных переговоров во время очного саммита ЕС в Брюсселе.
  • Пожарный стоит на резервуаре с водой во время пожара на заводе по переработке металлолома компании Deacero в Гуадалупе, Мексика.
  • Женщина в защитной маске перед статуей в Токио.
  • Новое граффити Бэнкси. Бристоль, Великобритания.
  • Бодибилдеры во время соревнований Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Beijing 2020 в Пекине.
  • Рикша на пляже в Дурбане, ЮАР.
  • Люди наблюдают за полным солнечным затмением в Чили.
  • Огненное кольцо во время полного солнечного затмения в Аргентине.
  • Модный показ Dakar Fashion Week в Сенегале.
  • Туристы гуляют среди пены на пляже после циклона на пляже в Австралии.
  • Женщина в защитной маске переходит дорогу в Токио.
  • Ребенок общается с Санта Клаусом через пластиковый экран в шоппинг-центре в Бразилии.
  • Сорок пятый президент США Дональд Трамп стоит среди курсантов армии в Вест-Пойнте.
  • Люди убегают с места стрельбы у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
  • Избранный президент США Джо Байден обнимает свою жену Джилл Байден.
  • Кошки смотрят на Catgarden в Сеуле, Южная Корея.
  • Палестинские дети в дождливый день в Рафахе на юге сектора Газа.
  • Маленькие бронзовые статуи в рождественских колпаках и масках в Копенгагене.
  • Турист во время снегопада на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
  • Молодые люди купают лошадей в реке Буриганга в Дакке, Бангладеш.
  • Роберто Фирмино во время игры Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур.
  • Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-А5 с космодрома Плесецк.
© AFP 2018 / Sylvain Thomas
Танцоры группы Les essentiels во время выступления в знак протеста против политики правительства в области здравоохранения во Франции.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/videoclub/20201221/15641628/Novoe-graffiti-Benksi-solnechnoe-zatmenie-nyu-yorkskiy-snegopad--foto-nedeli.html

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев провел саммит стран СНГ, с космодрома Плесецк запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5", в Пекине прошли соревнования бодибилдеров.

Чем запомнилась минувшая неделя — смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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