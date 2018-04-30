Склады оружия сирийской армии в окрестностях городов Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.
Данных о жертвах нападения, равно как и о том, кто нанес удар по базам, пока нет.
Точное число погибших и пострадавших в результате атак устанавливается.
Презентация продукции прошла 27 апреля в посольстве страны в Китайской народной республике
Павел Дуров ночью предупредил пользователей о том, что серьезный перегрев одного из серверов может привести к техническим проблемам
В международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретили генсек Национального Олимпийского комитета и министр физической культуры и спорта Узбекистана
Об этом сказано в соответствующем постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованном на этой неделе.
В субботу Шавкат Мирзиёев направил главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину соответствующее послание
В 2017 в эту страну Центральной Азии съездили около 3,5 миллионов жителей республики
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Минерал, по мнению специалистов, может стать причиной развития рака легких, яичников и гортани.
Ранее Родченков заявил, что Россия скрывает допинг-пробы и занимается их подменой, после он изменил показания и отметил, что никогда не видел, как спортсмены принимали допинговый "коктейль", что подтверждает его ложь.
Владелец инвестиционной компании Александр Вихарев потребовал у российского ведомства пять миллионов рублей.
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Существует кодекс "Георгиевской ленточки", где подробно описано, каким образом можно закреплять ленточку и как к ней нужно относиться.
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