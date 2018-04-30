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Как вы относитесь к ситуации вокруг вспышки коронавируса в Китае?
  • Это просто очередная разновидность вируса, необходимо лишь принять простые меры профилактики
    40.0% (8)
  • Обстановка непростая, но шумиха вокруг этой темы, на мой взгляд, избыточна
    60.0% (12)
  • Я в панике: закупился масками и антисептиками и стараюсь не выходить лишний раз из дому
    0% (0)
  • Китай от нас достаточно далеко, так что я не беспокоюсь по этому поводу
    0% (0)
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