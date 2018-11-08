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Колючая проволока

СМИ: в результате бунта в таджикской колонии убиты десятки заключенных

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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В результате инцидента погибли два офицера спецназа, шесть охранников колонии ранены. В настоящее время в регионе введены повышенные меры безопасности.

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В колонии в городе Худжанде на севере Таджикистана произошел бунт, по некоторым данным, в результате инцидента погибли не менее 25 заключенных, а также два офицера, еще шесть охранников получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области.

Ранее стало известно, что один из заключенных, член ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) смог разоружить охранника, отобрав у него автомат, к нему присоединились еще несколько сообщников, которые напали на охранников и надзирателей. Преступникам удалось захватить один из корпусов колонии. Спецназу УВД Согдийской области пришлось штурмовать здание, после чего бунт был подавлен.

"Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы... Их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

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В связи со случившимся, силовые ведомства региона переведены на усиленный режим несения службы, особое внимание уделено досмотру на постах при въезде в Худжанд.

Ранее в республике произошел вооруженный конфликт в Горно-Бадахшанской автономной области. Несколько жителей города Хорога вступили в перестрелку с представителями правоохранительных органов. О количестве погибших и пострадавших местные власти не сообщают. Для расследования произошедшего создана специальная комиссия.




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