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Бриллиантовые туфли в Шанхае. Архивное фото

По щиколотку в бриллиантах: сколько стоят драгоценные туфельки из Китая

Sputnik / Анна Раткогло
В мире
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На выставке в Шанхае сотни людей выстроились в очередь, чтобы поглазеть на туфли, полностью покрытые розовыми бриллиантами.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Туфли на высоком каблуке, наружную часть которых полностью покрывают 10 тысяч розовых бриллиантов разного размера, продемонстрировали на международной выставке "ЭКСПО" в Шанхае, сообщает РИА Новости.

Драгоценную пару представил лондонский бренд Genavant. В общей сложности на нее ушло 360 часов работы. Стоимость туфель составляет 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов).

Дизайн обуви из коллекции "Сияние весны" разработали Джимми Чу и Реджи Ханг.

Представитель компании Genаvant рассказал, что туфли немного тяжелее обычных, однако очень комфортные, так сделаны для того, чтобы их носили. 

Купить туфли может любой желающий, у компании нет никаких требований к клиентам — они всего лишь должны быть в состоянии оплатить покупку. 




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