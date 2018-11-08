По щиколотку в бриллиантах: сколько стоят драгоценные туфельки из Китая

На выставке в Шанхае сотни людей выстроились в очередь, чтобы поглазеть на туфли, полностью покрытые розовыми бриллиантами.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Туфли на высоком каблуке, наружную часть которых полностью покрывают 10 тысяч розовых бриллиантов разного размера, продемонстрировали на международной выставке "ЭКСПО" в Шанхае, сообщает РИА Новости.

Драгоценную пару представил лондонский бренд Genavant. В общей сложности на нее ушло 360 часов работы. Стоимость туфель составляет 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов).

Туфли, полностью покрытые бриллиантами, представили на выставке в Шанхае. Стоят они 4,3 миллиона долларов. pic.twitter.com/PS3h1eAu5S — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 8 ноября 2018 г.

Дизайн обуви из коллекции "Сияние весны" разработали Джимми Чу и Реджи Ханг.

Представитель компании Genаvant рассказал, что туфли немного тяжелее обычных, однако очень комфортные, так сделаны для того, чтобы их носили.

Купить туфли может любой желающий, у компании нет никаких требований к клиентам — они всего лишь должны быть в состоянии оплатить покупку.