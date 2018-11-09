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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор

Что если бы Макгрегор решил забраться на высоковольтный столб — видео

AP Photo/John Locher
В мире
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Знаменитая походка ирландского бойца Конора Макгрегора не дает покоя людям по всему миру. "Расслабленную" манеру изображают и звезды, и простые люди.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Знаменитый боксер Конор Макгрегор и его недавний бой с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, кажется, произвели столь сильное впечатление, что пользователи Сети продолжают обсуждать его персону и его необычное поведение.

В частности, не дает покоя знаменитая походка бойца. Пародии на нее уже сделали мировые звезды. Теперь "расслабленную" манеру ирландца изображают простые люди.

Так, электрик из кыргызского Таласа умудрился подняться на столб с помощью специальных приспособлений, подражая "королевской поступи" Макгрегора.

Пользователь Facebook Алмира Абидинова опубликовала это видео. Пользователи тут же отреагировали на него, написав, что  "Макгрегор отдыхает".

 




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