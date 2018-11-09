Рая больше нет - в Калифорнии выгорел дотла город Парадайс

Власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса – это 27 тысяч жителей.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Город Парадайс на севере Калифорнии уничтожен лесным пожаром. Как сообщает газета Sacramento Bee, сгорели тысячи домов.

REUTERS/Stephen Lam Пожар в городе Парадайз, штат Калифорния, США

Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).

"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", - сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.

© AFP 2018 / JOSH EDELSON Пожар в городе Парадайз, штат Калифорния, США

Население Парадайса, название которого переводится с английского как "рай" (а это 27 тысяч человек), вынуждено спасаться бегством.

Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, было эвакуировано около 50 тысяч человек.