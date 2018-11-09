Рая больше нет - в Калифорнии выгорел дотла город Парадайс

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Город Парадайс на севере Калифорнии уничтожен лесным пожаром. Как сообщает газета Sacramento Bee, сгорели тысячи домов.
Пожар начался в четверг утром и, по последним данным, уже распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).
"Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно", - сообщил член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из Парадайса вместе с семьей.
Население Парадайса, название которого переводится с английского как "рай" (а это 27 тысяч человек), вынуждено спасаться бегством.
Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, было эвакуировано около 50 тысяч человек.