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Ученые предупреждают: к Земле приближается "комета смерти"

© Foto: NASA Earth Observatory image by Joshua Stevens
В мире
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Астрофизики рассказали, какую угрозу для Земли представляет астероид.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Астероид 2015 TB145 приблизится к Земле 11 ноября, подойдя на расстояние в 38 миллионов километров, пишет Space.com.

По словам специалистов NASA, астероид представляет собой мертвую комету. Из-за формы, напоминающей человеческий череп, небесное тело получило название "комета смерти".

Астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел на расстоянии около полумиллиона километров от Земли. Тогда астрофизикам удалось сделать несколько фотографий.

Нынешняя встреча с астероидом не представляет угрозы для Земли из-за незначительного размера 2015 TB145 и большого расстояния, подчеркнули ученые.

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В следующий раз "комета смерти" приблизится к Земле не ранее 2082 года.

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Теги:
звезды, Планетология и изучение галатик, планеты, астероид, Космос



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