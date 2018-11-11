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Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Путин похлопал Трампа по плечу у Триумфальной арки в Париже - видео

© REUTERS /
В мире
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Около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали во Францию на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, встретившись у Триумфальной арки в Париже, где начинается торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом передает РИА Новости.

Общий вид на Париж
AFP / FRANCOIS GUILLOT
Юлдашев отпразднует в Париже столетие окончания Первой мировой войны

Российский лидер прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца. От Узбекистана в церемонии участвует председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Путин проследовал к своему месту в первом ряду на трибуне у подножия Триумфальной арки. Он разместился по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

По пути к месту Путин пожал руки Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и американскому президенту Трампу, его супруге Мелании. Он также показал Трампу поднятый вверх большой палец и, похлопав его по плечу, занял свое место.

Теги:
Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Париж, Франция



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