Путин похлопал Трампа по плечу у Триумфальной арки в Париже - видео

Около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали во Францию на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями, встретившись у Триумфальной арки в Париже, где начинается торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об этом передает РИА Новости.

AFP / FRANCOIS GUILLOT Юлдашев отпразднует в Париже столетие окончания Первой мировой войны

Российский лидер прибыл к арке прямо из аэропорта, тогда как около 70 глав государств, правительств и международных организаций приехали к монументу из резиденции французского президента — Елисейского дворца. От Узбекистана в церемонии участвует председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Путин проследовал к своему месту в первом ряду на трибуне у подножия Триумфальной арки. Он разместился по левую руку от супруги французского президента Брижит Макрон.

Лидеры России, Франции и США на торжествах в Париже. Отдельная встреча Путина и Трампа планировалась, но не состоится по просьбе Макрона. pic.twitter.com/SA8rdCMkQP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 ноября 2018 г.​

По пути к месту Путин пожал руки Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и американскому президенту Трампу, его супруге Мелании. Он также показал Трампу поднятый вверх большой палец и, похлопав его по плечу, занял свое место.