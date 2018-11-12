С кем в Кабуле готовы вести диалог представители "Талибана"

Как отметил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, готовность к диалогу с некоторыми афганскими политиками - большой прогресс для "Талибана", представители которого заявляли ранее, что будут вести войну, пока не выиграют.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Представители движения "Талибан" не готовы к переговорам с правительством в Кабуле, но не против беседы со многими афганскими политиками и представителями общественных сил, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью телеканалу RT.

"Последняя версия "Талибана", с которой мы начали контакты пять лет назад, они подчеркивают, что они не являются автомонопольной силой. Да, они не хотят разговаривать с нынешним, как они его называют, марионеточным правительством, но они готовы к разговору с широким спектром афганских политиков и общественных сил. Поэтому даже в этих условиях афганское руководство может быть частью таких переговоров", - сказал Кабулов.

© Sputnik / Владимир Астапкович Консультации по Афганистану в московском формате продолжатся

По его словам, это уже большой прогресс для "Талибана", представители которого заявляли ранее, что они будут вести войну до тех пор, пока не выиграют.

"Конечно, вопрос о будущем руководстве Афганистана должен решать афганский народ. У представителей "Талибана" есть много требований к конституции, но они должны понимать, что большинство афганского населения не принимает ту жесткую внутреннюю политику, которая была в первый их приход. Я надеюсь, что они вынесли свои уроки, и если они будут современной, патриотичной, политической силой в стране, они смогут и должны прийти к пониманию со всеми остальными сегментами афганского общества, принимая во внимание этническое измерение афганского общества, которое является очень чувствительной и важной темой", - добавил Кабулов.

Дипломат отметил, что уже в самом составе делегации движения "Талибан", которая находилась на многосторонних консультациях в Москве по Афганистану, был некий посыл.

"И кстати, вы могли заметить, что глава делегации политического офиса движения "Талибан" (Шер Мохаммад Аббас Станакзай. - Ред.) пуштун, один из его заместителей - афганский узбек, а другой - таджик. И это также является неким посланием всем", - сказал Кабулов.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".