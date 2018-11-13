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Избыток веса. Иллюстративное фото

Хорошего человека должно быть много: чем полезно ожирение

CC0 / pixabay
В мире
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Парадоксальное открытие ученых может позволить врачам составлять для пациентов индивидуальный вид терапии с учетом их индекса массы тела.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (UC Davis) пришли к выводу, что ожирение в ряде случаев помогает организму бороться с раковыми опухолями, пишет РИА Новости.

Летний отдых в Сочи.
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Ожирение считается фактором риска при онкологии — опухоль активнее питается, быстрее развивается и обладает повышенной способностью восстанавливаться. При этом предыдущие эксперименты показали, что иммуностимулирующая терапия в этом случае вызывает "перегрузку" иммунной системы и способствует появлению побочных эффектов.

Опухоль способна провоцировать выделение белков PD-1, мешающих Т-лимфоцитам атаковать зараженные клетки, однако этот процесс можно остановить с помощью блокаторов ингибиторных сигнальных путей. Ученые применили такой вид иммунотерапии на мышах и обезьянах с избыточным весом и заметили, что у них "подавляющий" белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака.

По словам одного из авторов исследования, руководителя отделения дерматологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Уильяма Мерфи, дисфункция Т-клеток частично объясняется действием гормона лептина, регулирующего энергетический обмен. Опыты показали, что его высокое содержание в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1.

Когда на контрольных мышах опробовали применение блокаторов сигнальных путей, обнаружилось, что выживаемость при ожирении оказалась выше. Тестирование терапии с участием 251 пациента с меланомой также указало на улучшения клинической картины при наличии ожирения.

Замер объема талии
CC0 / pixabay
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"В совокупности эти результаты дают нам основания предполагать, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии. Мы не утверждаем, что ожирение позволяет давать пациентам с онкологией улучшенные прогнозы, однако наличие избыточного веса, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему и ускоряющих рост опухоли", — отметил другой участник эксперимента, доцент кафедры радиационной онкологии UC Davis Арта Моньязеб.

Ученые отмечают, что парадоксальные результаты исследования могут позволить врачам составлять для пациентов персонализированный вид терапии с учетом их индекса массы тела.

Теги:
Ученые, Наука и технологии, Медицина (наука), Наука



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