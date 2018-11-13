Хорошего человека должно быть много: чем полезно ожирение

Парадоксальное открытие ученых может позволить врачам составлять для пациентов индивидуальный вид терапии с учетом их индекса массы тела.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (UC Davis) пришли к выводу, что ожирение в ряде случаев помогает организму бороться с раковыми опухолями, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Вяткин Ученые открыли сахар, который помогает похудеть

Ожирение считается фактором риска при онкологии — опухоль активнее питается, быстрее развивается и обладает повышенной способностью восстанавливаться. При этом предыдущие эксперименты показали, что иммуностимулирующая терапия в этом случае вызывает "перегрузку" иммунной системы и способствует появлению побочных эффектов.

Опухоль способна провоцировать выделение белков PD-1, мешающих Т-лимфоцитам атаковать зараженные клетки, однако этот процесс можно остановить с помощью блокаторов ингибиторных сигнальных путей. Ученые применили такой вид иммунотерапии на мышах и обезьянах с избыточным весом и заметили, что у них "подавляющий" белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака.

По словам одного из авторов исследования, руководителя отделения дерматологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Уильяма Мерфи, дисфункция Т-клеток частично объясняется действием гормона лептина, регулирующего энергетический обмен. Опыты показали, что его высокое содержание в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1.

Когда на контрольных мышах опробовали применение блокаторов сигнальных путей, обнаружилось, что выживаемость при ожирении оказалась выше. Тестирование терапии с участием 251 пациента с меланомой также указало на улучшения клинической картины при наличии ожирения.

"В совокупности эти результаты дают нам основания предполагать, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии. Мы не утверждаем, что ожирение позволяет давать пациентам с онкологией улучшенные прогнозы, однако наличие избыточного веса, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему и ускоряющих рост опухоли", — отметил другой участник эксперимента, доцент кафедры радиационной онкологии UC Davis Арта Моньязеб.

Ученые отмечают, что парадоксальные результаты исследования могут позволить врачам составлять для пациентов персонализированный вид терапии с учетом их индекса массы тела.