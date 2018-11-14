Затмила топ-моделей: в Турции кошка чуть не сорвала модный показ

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Стамбуле во время модного показа на подиум Esmod International Fashion Show неожиданно взобралась кошка.
Пушистая модель не испугалась большого количества людей и вспышек фотокамер, а спокойно прилегла и начала вылизываться. Когда кошка привела себя в порядок, она попыталась поймать за ноги проходящих мимо манекенщиц.
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Совершив несколько нападений на конечности девушек, животное встало и, по всей видимости, решило продемонстрировать мастер-класс по дефиле. Кошка грациозно прошлась по подиуму, вызвав восторг у публики.
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Четвероногую звезду показа прогонять никто не стал.