Затмила топ-моделей: в Турции кошка чуть не сорвала модный показ

Кошка стала звездой фешн-показа и чуть не покусала манекенщиц.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Стамбуле во время модного показа на подиум Esmod International Fashion Show неожиданно взобралась кошка.

Пушистая модель не испугалась большого количества людей и вспышек фотокамер, а спокойно прилегла и начала вылизываться. Когда кошка привела себя в порядок, она попыталась поймать за ноги проходящих мимо манекенщиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ahahahahahah #catwalk #real #vakkoesmod #catmoss Публикация от H (@hknylcn) 25 Окт 2018 в 7:20 PDT

Совершив несколько нападений на конечности девушек, животное встало и, по всей видимости, решило продемонстрировать мастер-класс по дефиле. Кошка грациозно прошлась по подиуму, вызвав восторг у публики.

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