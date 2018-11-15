Искусство не продается: зачем американский художник купил картину Бэнкси

Американец Рон Инглиш приобрел картину Бэнкси на аукционе Julien's Auctions и собирается закрасить ее, потому что уличное искусство не должно продаваться.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Американский художник Рон Инглиш купил картину известного британского художника Бэнкси "Рабский труд" (Slave Labour) за 561 тысячу фунтов (более 725 тысяч долларов), чтобы закрасить ее в знак протеста против продажи и покупки уличного искусства, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Evening Standard.

"Рабский труд" Бэнкси изначально нарисовал на стене магазина уцененных товаров в пригородном районе Лондона Wood Green в 2012 году. Художник изобразил маленького мальчика, сидящего на коленях перед швейной машинкой и делающего ткань с британским флагом. В 2013 году картину вырезали из стены и выставили на продажу.

По данным издания, американец купил картину на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе.

"Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться. Моя идея для этой картины в том, чтобы побелить ее для моего хорошего приятеля Бэнкси, жаль, что я не могу потратить больше денег на это", - заявил Инглиш и добавил, что встречался с Бэнкси в Палестине.

Инглиш добавил, что собирается зарисовать картину и вставить в одну из стен в своем доме.

"Мы устали от людей, которые крадут то, что мы делаем, с улиц и перепродают, поэтому я собираюсь купить все, что могу, и побелить", - добавил он.

Инглиш заявил, что потом продаст побеленную картину за миллион долларов, пояснив, что он "сумасшедший, но не глупый"

В октябре одна из самых знаменитых работ Бэнкси самоуничтожилась после того, как ее продали миллион фунтов на аукционе Sotheby's в Лондоне. В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Сразу после удара аукционного молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь торчат из рамы снизу. Уцелела только часть работы. Sotheby's объявил, что купившая картину клиентка согласилась завершить сделку.