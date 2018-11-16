Таджикистан готовится к официальному запуску Рогуна – итог 40-летней стройки

За запуском первого агрегата Рогунской ГЭС будут наблюдать представители ряда государств. От Узбекистана в церемонии примет участие министр водного хозяйства Шавкат Хамраев.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Таджикистане в пятницу, 16 ноября, официально произойдет запуск Рогуна. Старт работе первого агрегата Рогунской ГЭС, которая после полного ввода всех шести агрегатов станет крупнейшей в Центральной Азии, даст президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

За пуском будут наблюдать министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, первый вице-премьер Афганистана Мухаммад Хон, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер. Они прибудут в Душанбе по приглашению правительства Таджикистана.

Проектная мощность каждого из шести гидроагрегатов - 600 МВт. Суммарная проектная мощность станции составит 3600 МВт.

© Sputnik / Игорь Агеенко Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле 2019 года.

Подготовительные строительные работы начались в 1976 году, к строительству плотины приступили в 1982 году. Продолжалось оно до 1991 года, когда строительство было приостановлено в связи с распадом Советского Союза.

В начале 2000-х годов власти Таджикистана начали поиск инвесторов для возобновления строительных работ. Позже руководство республики объявило, что с 2007 года начнет строительство Рогунской ГЭС на республиканские средства.

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