Шея шире головы: фото задержанного наркоторговца повеселило американцев

Чарльз Дион Макдауэлл стал объектом внимания интернет-пользователей, а также шуток и мемов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Внимание десятков тысяч интернет-пользователь привлекла фотография задержанного мужчины, сделанная в полицейском участке.

Речь идет о 31-летнем Чарльзе Дионе Макдауэлле, который обвиняется в хранении наркотиков и в попытке бегства от полиции.

Но не образ жизни преступника привлек внимание сообщества, а его необычный внешний вид. А точнее несоразмерно широкая шея.

В результате Макдауэлл стал настоящей знаменитостью, его фото на сайте шepифa oкpугa Эcкaмбиa посмотрели тысячи человек всего за три дня. А в twitter появились веселые мемы и еще более веселые комментарии.

Why Charles Dion McDowell look like the bully from SpongeBob😂💀 pic.twitter.com/nZDX70xJQL — Isaac Phillips (@issabm_) 14 ноября 2018 г.

Этот парень по шею в обвинениях, пишут про него. Или что его татуировка стоит не менее 6 тысячи долларов, так как именно столько берут за один квадратный фут.