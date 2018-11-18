Скончался исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин

Музыканта похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В 54 года ушел из жизни музыкант Евгений Осин, передает РИА Новости со ссылкой на певицу Наталью Штурм.

Осин умер в Москве. Как сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, тело певца в его квартире обнаружила сестра.

В октябре Осин попал в реабилитационный центр для лечения алкозависимости.

Уточняется, что музыканта похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Осин известен исполнением хитов "Плачет девушка в автомате" (музыка Оскара Фельцмана, стихи Андрея Вознесенского), "Восьмое марта", "Попутчица".