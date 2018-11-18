В Аргентине объявлен траур по погибшему экипажу субмарины "Сан-Хуан"

Подлодка пропала год назад, на борту судна находились 44 человека.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Глава Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу подлодки "Сан-Хуан", пишет РИА Новости.

Argentina Navy via AP В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку

Субмарина "Сан-Хуан" исчезла в ноябре 2017 года. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту судна находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Подводную лодку нашла американская компания Ocean Infinity на глубине 800 метров. По словам командующего базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэля Аттиса, подлодку "Сан-Хуан" обнаружили деформированной и с признаками взрыва.