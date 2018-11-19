Врачи предупреждают: почему вредно пить много воды

Ученые определили, сколько литров воды в день должен употреблять человек, чтобы не навредить своему здоровью.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Медики пришли к выводу, что чрезмерное употребление воды может представлять опасность для здоровья. Об этом передает РИА Новости.

Уточняется, что почки в силах переработать около 800-1000 миллилитров воды в час. Если это количество превысить, то нарушается баланс натрия в организме. "Опьянение" водой усложняет регулирование кровяного давления, что влечет за собой повреждение функций мозга, кому и даже летальный исход.

Кроме того, врачи говорят, что излишняя гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание, а люди, испытывающие проблемы с почками, наиболее уязвимы.

Взрослый человек не должен пить свыше трех-четырех литров воды в день.