Живой воротник: в московском метро заметили необычную пассажирку

Девушка путешествовала по Москве с живой лисой на плечах, при этом на хищнике не было намордника.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Необычную пассажирку заметили в Московском метро: на плече девушки сидела живая лиса, видео выложил в Instagram один из попутчиков этой пары.

Московский метрополитен призвал пассажиров сообщать сотрудникам полиции, машинистам или дежурным о животных, провозимых в метро без специальных переносок.

"Перевозка в метро диких и домашних животных возможна только в специальных переносках, клетках или сумках. Мы понимаем, что лисы бывают очень милыми, но в приоритете должна быть безопасность людей. Поэтому если вы видите такого пушистого пассажира, не ограничивайтесь фото или видеосъемкой - сообщайте сотрудникам полиции, по громкой связи "пассажир-машинист" или через колонну экстренного вызова", - сказали РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

Отмечается, что лиса была даже без намордника.