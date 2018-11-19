12:42 19 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Подводная лодка

ВМС Аргентины обнародовали снимки затонувшей субмарины "Сан-Хуан"

© Sputnik / Игорь Чуприн
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0

Подлодка "Сан-Хуан", исчезнувшая год назад, была найдена на днях.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Военно-морские силы Аргентины представили снимки найденной затонувшей подлодки "Сан-Хуан". Кадры опубликованы в Twitter ВМС.

На фото можно разглядеть развалившуюся часть корпуса субмарины и ее движущий винт.

​Кроме того, специалисты распознали другие детали подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой.

Ранее ВМС Аргентины заявили о том, что найдена подлодка "Сан-Хуан", исчезнувшая год назад. Субмарина была обнаружена со следами взрыва.

По теме

ВМФ России: мы приложим все усилия для поиска подлодки "Сан-Хуан"
Мощность взрыва в районе пропажи "Сан-Хуана" превысила 100 кг тротила
В Аргентине объявлен траур по погибшему экипажу субмарины "Сан-Хуан"
Теги:
спасатели, Аргентина



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Советская мода: главные тренды ушедшей эпохи
Фестиваль воздухоплавания в Мексике
Завораживающее зрелище: свыше 150 воздушных шаров поднялись в небо
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054