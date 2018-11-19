ВМС Аргентины обнародовали снимки затонувшей субмарины "Сан-Хуан"

Подлодка "Сан-Хуан", исчезнувшая год назад, была найдена на днях.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Военно-морские силы Аргентины представили снимки найденной затонувшей подлодки "Сан-Хуан". Кадры опубликованы в Twitter ВМС.

На фото можно разглядеть развалившуюся часть корпуса субмарины и ее движущий винт.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018 г.

​Кроме того, специалисты распознали другие детали подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой частью и кормой.

Ранее ВМС Аргентины заявили о том, что найдена подлодка "Сан-Хуан", исчезнувшая год назад. Субмарина была обнаружена со следами взрыва.