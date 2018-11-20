"Рок-н-ролл ушел безвозвратно": Лолиту госпитализировали прямо с концерта

Лолите Милявской пришлось прервать концерт в Беларуси из-за плохого самочувствия. Ее доставили в местную больницу с гипертоническим кризом.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Популярную российскую певицу Лолиту госпитализировали прямо с концерта, который проходил в могилевском Ледовом дворце.

Как сообщают "Могилевские ведомости", у певицы еще до выступления резко подскочило давление. Она обратилась к медикам, которые попытались его сбить, однако безрезультатно. Все же Милявская вышла к своим фанатам и начала сольник.

© Sputnik / Сергей Пивоваров СМИ: Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского

Лолита исполнила несколько песен и почувствовала себя совсем плохо. Прямо со сцены она обратилась к зрителям.

"55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…", - сказала она.

В итоге певице все-таки пришлось покинуть сцену. Из Ледового дворца ее увезли в одну из могилевских больниц.

Комментируя инцидент, представитель певицы отметил, что пока не принято окончательного решения относительно прерванного концерта.

"Мы очень бы хотели сделать перенос концерта в Могилеве, но возможно ли это - станет понятно недели через две. Если нет, деньги за билеты будут возвращены", - пояснил он.