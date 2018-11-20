В Аргентине эксперты описали возможный сценарий гибели субмарины "Сан-Хуан"

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Аргентине специалисты рассказали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан", пишет портал Nacion.

© Sputnik / Игорь Чуприн ВМС Аргентины обнародовали снимки затонувшей субмарины "Сан-Хуан"

Затонувшую год назад субмарину обнаружили 16 ноября разрушенной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

Как передает издание, ссылаясь на проект доклада экспертов комиссии при Минобороны Аргентины, есть вероятность, что первое возгорание могло произойти на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за сутки до гибели субмарины. Взрыв и пожар могли возникнуть из-за попадания воды в батареи через систему вентиляции.

Если опираться на эту версию, затем "Сан-Хуан" всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт, после чего подлодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата. Причем об этом происшествии командование лодки известило берег только утром 15 ноября, после чего субмарина продолжила движение под водой.

© AFP 2018 / EITAN ABRAMOVICH В Аргентине объявлен траур по погибшему экипажу субмарины "Сан-Хуан"

После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая стала быстро уходить на дно. Все это происходило на фоне психологической и физической усталости команды, несколько часов боровшейся с возгоранием в батарейном отсеке.

Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса. Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус "Сан-Хуана" был сдавлен на больших глубинах.