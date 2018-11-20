В Аргентине эксперты описали возможный сценарий гибели субмарины "Сан-Хуан"

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Аргентине специалисты рассказали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан", пишет портал Nacion.
Затонувшую год назад субмарину обнаружили 16 ноября разрушенной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.
Как передает издание, ссылаясь на проект доклада экспертов комиссии при Минобороны Аргентины, есть вероятность, что первое возгорание могло произойти на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за сутки до гибели субмарины. Взрыв и пожар могли возникнуть из-за попадания воды в батареи через систему вентиляции.
Если опираться на эту версию, затем "Сан-Хуан" всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт, после чего подлодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата. Причем об этом происшествии командование лодки известило берег только утром 15 ноября, после чего субмарина продолжила движение под водой.
После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая стала быстро уходить на дно. Все это происходило на фоне психологической и физической усталости команды, несколько часов боровшейся с возгоранием в батарейном отсеке.
Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса. Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус "Сан-Хуана" был сдавлен на больших глубинах.