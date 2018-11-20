Таксист-кыргызстанец караулил москвичку у дома 8 часов и растрогал до слез

Девушка расплакалась от счастья, увидев, что водитель дожидается ее под окнами дома, чтобы вернуть кошелек.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Эта история возвращает веру в человечество, рассказала Варя Борцова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Москву она прилетела ранним утром, на такси добралась домой и легла спать.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Не довез до места и не выпускал из машины: как повел себя таксист в Ташкенте

"Проснувшись в час дня, я обнаружила, что оставила в машине кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Найти водителя через службу поддержки мне не удалось, и я уже хотела заблокировать карты, но отец выглянул в окно и увидел припаркованное у подъезда такси", - написала она.

Выяснилось, что этот тот самый автомобиль, который подвозил ее утром. И водитель, который также не смог связаться со своей пассажиркой по телефону, решил подождать ее у подъезда.

"Я вышла и увидела своего водителя-кыргызстанца, который ждал меня с моим кошельком и спрашивал всех, кто выходил из подъезда, не знают ли они меня. Он воскликнул: "Где вы были? Как можно так долго спать? Я замерз уже здесь!", - вспоминает благодарная девушка.

Они обнялись и оба заплакали. В итоге девушка заплатила честному парню сумму, равную пяти поездкам из аэропорта.

В конце Варя на своей интернет-странице поблагодарила его родителей, воспитавших такого честного и порядочного мужчину, и с сожалением отметила, что не спросила его имени и фамилии.