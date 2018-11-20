В США еноты напугали горожан и попали в полицию

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В США полицейские поймали нескольких енотов, которые шатались и очень странно себя вели. Сначала подозревали, что у животных бешенство, но оказалось — алкогольная интоксикация. Предполагается, что они съели забродившие яблоки.

Еноты "протрезвели" в участке, после чего их выпустили около леса — целыми и невредимыми, сообщается на официальной странице полиции Милтона в Facebook.

Недавно интернет-пользователей удивил еще один американский енот. Маленький житель Нью-Джерси сумел взобраться по стене на девятый этаж здания и благополучно приземлиться на землю, чем сорвал аплодисменты свидетелей.